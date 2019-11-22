Nardella sul razzismo: "D'accordo con Boateng. Servono azioni forti contro l'ignoranza"

Nardella risponde così a Boateng che sta organizzando una task force di calciatori contro il razzismo: "Sono pienamente d'accordo servono azioni forti per combattere l'ignoranza. Come già annunciato,...

Nardella risponde così a Boateng che sta organizzando una task force di calciatori contro il razzismo: "Sono pienamente d'accordo servono azioni forti per combattere l'ignoranza. Come già annunciato, stiamo lavorando ad un patto contro il razzismo che coinvolga soggetti diversi e son contento che Boateng abbia proposto una task force di calciatori. Vogliamo collaborare con loro". L'occasione si presenterà tra pochi giorni. Il 6 dicembre alle 16.30 il sindaco e il rettore Luigi Dei hanno convocato a Palazzo Vecchio i rappresentanti dell'associazionismo, delle categorie economiche, della scuola e dello sport. Questo è quanto riporta il Corriere Fiorentino.