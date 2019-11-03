Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"

Questi alcuni passaggi dell'intervista ad Andrea Abodi ex presidente della Lega Serie B dal Corriere Fiorentino: "Sull'ufficio della Lega Serie A a New York sono d'accordo con Commisso, è fondamental...

Questi alcuni passaggi dell'intervista ad Andrea Abodi ex presidente della Lega Serie B dal Corriere Fiorentino: "Sull'ufficio della Lega Serie A a New York sono d'accordo con Commisso, è fondamentale far conoscere il nostro prodotto e spiegarlo a chi ne fa parte. Bene aver seguito il consiglio di Commisso, magari però ci potevano pensare anche prima. Commisso duro con i tifosi viola sul razzismo? Bravo, fa bene. Bisogna capire che cacciare 20 persone ne acquisti poi 200".