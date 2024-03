Chilavert: “Vinicius Jr solo pane e circo, non essere fr****, il calcio è da uomini”

Solo qualche ora fa Vinicius Junior era scoppiato a piangere in conferenza stampa davanti ai giornalisti brasiliani, dovendo rispondere alle solite domande che gli vengono rivolte sul razzismo, lui spesso fatto oggetto in Spagna di orribili insulti con riferimento al colore della pelle:

“Nessuno mi sostiene, ho sempre meno voglia di giocare. In Spagna il razzismo non è un crimine, ma non sto combattendo contro la Spagna, sto lottando contro il razzismo nel mondo. Penso che sia molto triste, ad ogni denuncia è più triste. Mi batto per questa causa affinché in futuro non succeda a nessuno”

Il 23enne attaccante in forza al Real Madrid era stato confortato dall’applauso dei presenti, ma le reazioni non sono state tutte di solidarietà. Tra queste spunta l’incredibile tweet di Josè Luis Chilavert, ex portiere del Paraguay e vera e propria leggenda del calcio sudamericano: “Pane e circo, il primo che insulta e attacca gli avversari è lui. Non essere fr****, il calcio è da uomini“

Un’uscita decisamente a vuoto da parte del 58enne, che ha tirato fuori dal cassettone di un’epoca fortunatamente passata il suo armamentario ‘machista’ e omofobo. Lo riporta fanpage.it

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

VC New York: “Ieri una coda interminabile di persone per dare l’ultimo saluto a Joe”