Notizie Vinicius Fiorentina

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Dodo si schiera con Vinicius sul mancato Pallone d'Oro: "È ingiusto, sei il migliore al mondo"
29 ottobre 2024 15:30
Chilavert: "Vinicius Jr solo pane e circo, non essere fr****, il calcio è da uomini"
26 marzo 2024 23:09
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