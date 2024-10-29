Dodo si schiera con Vinicius sul mancato Pallone d'Oro: "È ingiusto, sei il migliore al mondo"

A sorpresa, il Pallone d'Oro 2024 non è stato vinto da Vinicius Jr ma da Rodri. Una scelta che ha sollevato più di qualche polemica all'interno del mondo del calcio: una su tutte, la forte presa di po...

A sorpresa, il Pallone d'Oro 2024 non è stato vinto da Vinicius Jr ma da Rodri. Una scelta che ha sollevato più di qualche polemica all'interno del mondo del calcio: una su tutte, la forte presa di posizione del Real Madrid che ha deciso di non far presentare nessuno dei suoi tesserati alla cerimonia di Parigi. Anche Dodo ha voluto esprimere il suo pensiero sulla questione, schierandosi al fianco del connazionale: "Ingiusto. Per noi brasiliani e per molti altri paesi, sei il migliore al mondo", si legge sul profilo Instagram del terzino della Fiorentina.

ORLANDO: “ALLEGRI MI DISSE CHE KEAN ERA PIÙ FORTE DI VLAHOVIC. NICO GONZALEZ SEMPRE ROTTO, GIOCA POCO”

https://www.labaroviola.com/orlando-allegri-mi-disse-che-kean-era-piu-forte-di-vlahovic-nico-gonzalez-sempre-rotto-gioca-poco/274607/