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Pezzella: "Sono rimasto qui con il cuore. A Verona vietato sbagliare. Di Chiesa si parla troppo"

Questo è un estratto dell'intervista che ha rilasciato German Pezzella ai microfoni di Rai Tgr Toscana: "Il razzismo non deve esistere, noi calciatori dobbiamo dare l'esempio. A Verona vietato sbaglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 17:18
Pezzella: "Sono rimasto qui con il cuore. A Verona vietato sbagliare. Di Chiesa si parla troppo" -
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Questo è un estratto dell'intervista che ha rilasciato German Pezzella ai microfoni di Rai Tgr Toscana: "Il razzismo non deve esistere, noi calciatori dobbiamo dare l'esempio. A Verona vietato sbagliare atteggiamento. Si parla troppo di Chiesa, lui ha il sorriso. Ho scelto di restare a Firenze con il cuore".

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