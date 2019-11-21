Pezzella: "Sono rimasto qui con il cuore. A Verona vietato sbagliare. Di Chiesa si parla troppo"

Questo è un estratto dell'intervista che ha rilasciato German Pezzella ai microfoni di Rai Tgr Toscana: "Il razzismo non deve esistere, noi calciatori dobbiamo dare l'esempio. A Verona vietato sbaglia...

Questo è un estratto dell'intervista che ha rilasciato German Pezzella ai microfoni di Rai Tgr Toscana: "Il razzismo non deve esistere, noi calciatori dobbiamo dare l'esempio. A Verona vietato sbagliare atteggiamento. Si parla troppo di Chiesa, lui ha il sorriso. Ho scelto di restare a Firenze con il cuore".