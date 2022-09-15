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Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch

La partita della Fiorentina sul campo del Basaksehir commentata in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina a partire dalle 20

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2022 18:22
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Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch

Giornata importante per la Fiorentina che è di scena in Turchia per la gara contro il Basaksehir, la seconda gara del girone di Conference League la puoi seguire in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina a partire dalle 20 con tutto il pre partita, a seguire partita da commentare insieme e dopo gara il post con tutte le interviste e le reazioni dalla Turchia

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