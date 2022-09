Biraghi: “Ci sentiamo bravi dopo lo scorso campionato, ma non lo siamo. Firenze non deve stare male”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Cristiano Biraghi ha commentato la brutta prova della Fiorentina nella sconfitta per 3-0 contro il Basaksehir: “Trovare il perché nei momenti difficili è sempre complicato. Può essere che, visto il campionato che abbiamo fatto l’anno scorso ci sentiamo bravi. Non lo siamo, lo dicono i risultati. Dobbiamo avere la fame e la cattiveria che avevamo prima, quella di chi veniva dal basso, come due anni fa. Non vogliamo far stare male la gente di Firenze”.