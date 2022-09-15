PAGELLE VIOLA: GOLLINI DA HORROR, IGOR E TERZIC SBAGLIANO TUTTO, DISASTRO IKONE E VENUTI
Crolla la Fiorentina e perde 3-0 in Turchia, disastro Gollini, le pagelle dei giocatori viola nella debacle europea
Gollini 4 Tunnel per il primo gol, follia totale sul secondo gol dove cerca di fare palleggi, da mani nei capelli, il terzo gol subito è la ciliegina sulla torta per una gara totalmente da dimenticare. Indecoroso
Venuti 5 Solita partita del terzino viola, senza nessuno spunto e con tantissimi errori, la palla che dà a Gollini lascia molto desiderare
Amrabat 5,5 Gioca in un ruolo non suo e cerca di mantenere alta la bandiera, non sfigura
Igor 5 Grandi responsabilità sul primo gol subito dove è addirittura di spalle rispetto al pallone e si fa sorprendere
Terzic 4,5 Sul primo gol cade in maniera goffa, partita disastrosa
Mandragora 5 Non si vede mai, non si propone mai, non detta i tempi. Non all'altezza
Maleh 5,5 Cerca di proporsi con scarsi risultati
Bonaventura 5,5 Poco, si limita al compitino che in una serata come quella di oggi non può bastare
Ikonè 5 Primo tempo dove cerca di avere spunti senza tanta fortuna, nel secondo tempo sparisce e poi ricompare per essere espulso
Cabral 5 Non stoppa palloni facili e sbaglia tutto quello che può sbagliare
Jovic 5 Entra in campo perchè dovrebbe fare meglio di Cabral, non ci riesce
Barak 5 Entra per cambiare la situazione, viene ingoiato dalla negatività
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