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PAGELLE VIOLA: GOLLINI DA HORROR, IGOR E TERZIC SBAGLIANO TUTTO, DISASTRO IKONE E VENUTI

Crolla la Fiorentina e perde 3-0 in Turchia, disastro Gollini, le pagelle dei giocatori viola nella debacle europea

A cura di Flavio Ognissanti
15 settembre 2022 22:53
PAGELLE VIOLA: GOLLINI DA HORROR, IGOR E TERZIC SBAGLIANO TUTTO, DISASTRO IKONE E VENUTI - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gollini 4 Tunnel per il primo gol, follia totale sul secondo gol dove cerca di fare palleggi, da mani nei capelli, il terzo gol subito è la ciliegina sulla torta per una gara totalmente da dimenticare. Indecoroso

Venuti 5 Solita partita del terzino viola, senza nessuno spunto e con tantissimi errori, la palla che dà a Gollini lascia molto desiderare

Amrabat 5,5 Gioca in un ruolo non suo e cerca di mantenere alta la bandiera, non sfigura

Igor 5 Grandi responsabilità sul primo gol subito dove è addirittura di spalle rispetto al pallone e si fa sorprendere

Terzic 4,5 Sul primo gol cade in maniera goffa, partita disastrosa

Mandragora 5 Non si vede mai, non si propone mai, non detta i tempi. Non all'altezza

Maleh 5,5 Cerca di proporsi con scarsi risultati

Bonaventura 5,5 Poco, si limita al compitino che in una serata come quella di oggi non può bastare

Ikonè 5 Primo tempo dove cerca di avere spunti senza tanta fortuna, nel secondo tempo sparisce e poi ricompare per essere espulso

Cabral 5 Non stoppa palloni facili e sbaglia tutto quello che può sbagliare

Jovic 5 Entra in campo perchè dovrebbe fare meglio di Cabral, non ci riesce

Barak 5 Entra per cambiare la situazione, viene ingoiato dalla negatività

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