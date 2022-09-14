Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"

Lucas Torreira è andato a trovare la Fiorentina nel ritiro di Istanbul, il centrocampista uruguaiano adesso gioca nel Galatasaray

Lucas Torreira ha approfittato della presenza della Fiorentina nella sua Istanbul (adesso gioca nel Galatasaray) per andare a trovare la truppa viola e salutare i giocatori con cui ha legato di più come Martinez Quarta che ha postato una foto con lui ed ha scritto: "È stato bello rivederti fratello. Ti voglio bene" questo quanto ha scritto il difensore argentino.

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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