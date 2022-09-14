Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"
Lucas Torreira è andato a trovare la Fiorentina nel ritiro di Istanbul, il centrocampista uruguaiano adesso gioca nel Galatasaray
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2022 23:42
Lucas Torreira ha approfittato della presenza della Fiorentina nella sua Istanbul (adesso gioca nel Galatasaray) per andare a trovare la truppa viola e salutare i giocatori con cui ha legato di più come Martinez Quarta che ha postato una foto con lui ed ha scritto: "È stato bello rivederti fratello. Ti voglio bene" questo quanto ha scritto il difensore argentino.
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