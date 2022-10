Probabile formazione: Barak favorito su Bonaventura. Tridente Kouamé-Jovic-Ikoné 

La Fiorentina si affida a Luka Jovic per provare a battere il Basaksehir, riscattare la pesante sconfitta subita a Istanbul nella partita d’andata e, in caso di vittoria con largo margine (tre o più gol di scarto) prendersi addirittura il primo posto da difendere poi giovedì prossimo a Riga: è il piano perfetto per accedere agli ottavi di finale, senza passare dallo spareggio/sedicesimi che invece è previsto in caso di secondo posto, cioè dove si trova adesso la squadra viola.

Ecco perché vincere – e vincere con risultato ad effetto – è l’imperativo per la formazione di Italiano: molto passerà dalla capacità di essere concreto da parte del centravanti serbo, chiamato a ripetersi dopo il gol (bello) segnato sabato scorso all’Inter. Senza Gonzalez e con Sottil che rinvia il rientro almeno fino allo Spezia, ai fianchi dell’ex Real Madrid agiranno Kouame (altra chiave per il successo) e Ikoné, quest’ultimo atteso alla conferma di ruolo e aspettative com’è riuscito a fare proprio in campionato segnando una rete pregevolissima ai nerazzurri. Sicuri Amrabat e Mandragora per aumentare la quantità delle azioni, il terzo di centrocampo uscirà da Barak (favorito) e Bonaventura, mentre la difesa a protezione di Gollini sarà composta da Dodo (ma occhio a Terzic formula Europa, cioè a destra) e Biraghi sulle fasce, e da Milenkovic e Igor nel mezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ALL. BASAKSEHIR: “SIAMO MOTIVATI, VOGLIAMO IL PRIMO POSTO. FIORENTINA SFORTUNATA NELLE ULTIME PARTITE”