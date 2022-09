Nazione, trasferta impossibile ad Istanbul: i tifosi della Fiorentina saranno solo 50

Trasferta scomoda, costi altissimi per assentarsi solo poche ore da Firenze. I numeri restano quelli di ieri. A Istanbul la Fiorentina sarà accompagnata da circa 50 tifosi. In tanti si sono confrontati anche sui social a riguardo. Consigli su come risparmiare qualcosa a livello economico e molti dibattiti sul fatto di andare in trasferta in pochissimi. Diversi tifosi hanno rinunciato per motivi economici, altri perché non sono riusciti ad avere permessi dal lavoro. Che la trasferta fosse scomoda e costosa lo si sapeva fin dal sorteggio.

Due le consolazioni. La prima è che ci sarà la diretta in chiaro della partita (su TV8) e la seconda riguarda l’aspetto ambientale che troverà la Fiorentina. Per essere una squadra turca fa eccezione, ma l’Istanbul Basaksehir non ha una tifoseria calda. Anzi, spesso a vedere Okaka e compagni ci sono davvero poche migliaia di tifosi. Sarà così anche domani. Lo scrive La Nazione.

