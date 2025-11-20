Nicoletti dubbioso su Ranieri: “Ha le stimmate per essere il capitano della nostra Fiorentina?”

Costantino Nicoletti, intermediario di mercato e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare le ultime in casa Fiorentina: “Sono stati commessi troppi errori in questi sette anni, e oggi ne paghi il conto. Al di là dei big confermati, sono stati presi giocatori che si sono salvati all’ultima giornata o sono retrocessi, che oggi si ritrovano nella stessa situazione in cui si trovavano l’anno scorso”.

Su Ranieri: “Vi chiedo se abbia le stimmati del capitano della nostra Fiorentina, perché in passato abbiamo avuto dei leader carismatici che hanno indossato la fascia di capitano. Nella Fiorentina di oggi questi potrebbero essere giocatori come Gosens o come De Gea”.