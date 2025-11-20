20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:12

Nicoletti dubbioso su Ranieri: “Ha le stimmate per essere il capitano della nostra Fiorentina?”

Nicoletti dubbioso su Ranieri: “Ha le stimmate per essere il capitano della nostra Fiorentina?”

20 Novembre · 15:24

L’intermediario e tifoso viola si è espresso su alcune questioni in casa Fiorentina, come la scelta di confermare la fascia a Ranieri

Costantino Nicoletti, intermediario di mercato e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare le ultime in casa Fiorentina: “Sono stati commessi troppi errori in questi sette anni, e oggi ne paghi il conto. Al di là dei big confermati, sono stati presi giocatori che si sono salvati all’ultima giornata o sono retrocessi, che oggi si ritrovano nella stessa situazione in cui si trovavano l’anno scorso”.

Su Ranieri: “Vi chiedo se abbia le stimmati del capitano della nostra Fiorentina, perché in passato abbiamo avuto dei leader carismatici che hanno indossato la fascia di capitano. Nella Fiorentina di oggi questi potrebbero essere giocatori come Gosens o come De Gea”.

 

