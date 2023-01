Retroscena Pedullà: “Bamba saltò alla Fiorentina nel 2018 per le commissioni. Adesso è in scadenza”

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, la Fiorentina è sempre attenta al mercato in entrata, anche in prospettiva. Al netto di tutti i discorsi che abbiamo fatto per Gonzalez e Brekalo, un profilo che i viola stanno seguendo gioca in Francia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina sta monitorando Jonathan Bamba, 27 anni il prossimo marzo, in scadenza con il Lille dove è arrivato nel 2018. La Fiorentina aveva seguito Bamba quando addirittura quasi cinque anni fa quando giocava nel Saint-Etienne e prima di andare al Lille, ma non fu trovato l’accordo per via della commissioni.

ATLETICO SU AMRABAT