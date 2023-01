Con l’infortunio di Cabral (LEGGI QUI IL REPORT MEDICO) la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato per prendere un giocatore offensivo (Kouamè e Nico potrebbero essere schierati anche come attaccanti) secondo quanto riportato da Michele Criscitiello su Sportitalia, un nome preso in considerazione è quello di Jonathan Bamba del Lille il cui contratto è in scadenza nel prossimo mese di giugno.