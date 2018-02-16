La Fiorentina mette le mani su un altro giocatore del Saint-Etienne questa volta a costo zero
Secondo quanto riportano in Francia la Fiorentina avrebbe bruciato la concorrenza per Jonathan Bamba attaccante del Saint-Etienne già precedentemente accostato in orbita Fiorentina. Il giocatore potr...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 11:44
Secondo quanto riportano in Francia la Fiorentina avrebbe bruciato la concorrenza per Jonathan Bamba attaccante del Saint-Etienne già precedentemente accostato in orbita Fiorentina. Il giocatore potrebbe arrivare a costo a zero in quanto il suo contratto con in verdi è in scadenza a giugno.