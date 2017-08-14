Bamba: "Ora sono qui, domani chissà". Mollato Jesé la viola si butta sull'asso del Saint Etienne

Arrivano serafiche, dalla Francia, le parole di Jonathan Bamba, esterno classe '96 in forza al Saint Etienne, con cui ha segnato il gol vittoria nell'ultimo match di campionato contro il Nizza. "Oggi...

Arrivano serafiche, dalla Francia, le parole di Jonathan Bamba, esterno classe '96 in forza al Saint Etienne, con cui ha segnato il gol vittoria nell'ultimo match di campionato contro il Nizza. "Oggi sono qui, domani chissà", ha detto il calciatore francese di origini ivoriane, appena rientrato alla base dopo una lunga serie di prestiti. Mollato Jesé, adesso la Fiorentina pensa fortemente a lui: servono almeno 5 milioni di euro.