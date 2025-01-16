Pedullà: "L'Empoli stamattina ci ha riprovato per Kouamé. Resta in piedi il discorso con il Torino"

Kouamé tra Empoli e Torino: la Fiorentina valuta lo scambio con Sanabria per rinforzare l’attacco

Il futuro di Christian Kouamé a Firenze è incerto. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di contatti tra Fiorentina e Torino per uno scambio che vedrebbe l’attaccante ivoriano partire Sanabria approdare in viola, offrendo così un rinforzo nel reparto offensivo. La Fiorentina, infatti, è alla ricerca di un vice Kean. Nel frattempo, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà segnala l’interesse dell’Empoli per Kouamé, con un contatto tra le due società avvenuto nelle scorse ore. Tuttavia, la pista che porta allo scambio con il Torino rimane viva e potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

Accomando: “Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino”

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