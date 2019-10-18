Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..
Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico e lo stesso attaccante svedese ha parlato ai microfoni di Eurosport: "Ho un contratto fino al 31 dicembre e fino ad allora sarà il mio unico pensiero...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 14:22
Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico e lo stesso attaccante svedese ha parlato ai microfoni di Eurosport: "Ho un contratto fino al 31 dicembre e fino ad allora sarà il mio unico pensiero. Rispettato il mio impegno con i Los Angeles Galaxy. Non so ancora dove sarò a giocare nel 2020, per il momento non ho preso alcuna decisione".
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