Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico e lo stesso attaccante svedese ha parlato ai microfoni di Eurosport: "Ho un contratto fino al 31 dicembre e fino ad allora sarà il mio unico pensiero...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 14:22

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