“Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS”

Costantino Nicoletti è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, nel pomeriggio di TMW Radio.

Chiesa potrebbe tornare in Italia. A chi farebbe comodo?

“Il mondo calcio è molto piccolo, sanno tutto di tutti. Non si discute il talento ma sono emersi problemi caratteriali e comportamentali, che non lo rendono così appetibile. Stanno rientrando tutti, vedi Immobile, Bernardeschi, ma Chiesa non rientra nei radar delle big. E non credo sia solo una questione economica, deve avere degli altri problemi. La sua gestione personale e tecnica ha lasciato a desiderare negli ultimi anni. Non vedo nessuna delle prime 6-7 che potrebbe investire cifre importanti per lui. Lo vedo per la MLS, per l’età e le caratteristiche che ha“.

Come vede il mercato attuale?

“In Italia si fa fatica. Il mercato delle big per me partirà da Ferragosto in poi, si proverà a togliere qualche esubero per risparmiare. Roma e Napoli hanno delle strutture che possono avanzare anche delle pretese”.

Che ne pensa della possibile clausola anti-Italia per Osimhen che vuole ADL?

“Ho lavorato per ADL, è stato il precursore dei diritti d’immagine sui contratti. Osimhen era un pallino di Giuntoli, non essendoci più lui alla Juve credo che non abbia più mercato nel calcio italiano ma sono quelle fissazioni che ha ADL. E’ anomala la clausola, è una fissazione“.

Cosa si aspetta da Vlahovic il prossimo anno?

“Ero convinto che con Tudor ritrovasse la sua comfort zone. Ad oggi la prima strada da percorrere è ritrovare quell’alchimia che non ha avuto con Motta e solo parzialmente con Allegri. Vedo delle similitudini con Kean, deve trovare quella dimensione dove può emergere. A Torino si aspettavano un Vlahovic formato Fiorentina, che metteva in gol ogni azione o quasi. E’ stato scaricato Dybala per lui, ma i risultati non sono arrivati. E sono stati investiti soldi importanti. Se non ritrova una comfort zone tale da poter tornare a rendere, può essere un eterno incompiuto“.

Lucca che arriva a Napoli. Che ne pensa?

“Deve dimostrare anche lui tutto. A fatto bene in certe realtà, a un’età matura, ha 25 anni, non è una scommessa ma poco ci manca. Il suo arrivo può essere quello che da fiato a Lukaku“.

Che attacco è quello attuale della Fiorentina Dzeko-Kean?

“Hanno caratteristiche diverse ma si integrano bene. Dzeko viene per fare la seconda punta. Ci sono però ancora tre operazioni da fare, tre centrocampisti fisici e il quarto attaccante che deve essere un giovane da far crescere. Gudmundsson dietro a Dzeko e Kean può diventare un tridente molto divertente“.

