Gilardino: ''Chiudo la carriera in MLS, ma sono ancora giovane e voglio segnare tanto per il Montreal''

Alberto Gilardino ha parlato ai media canadesi subito dopo il suo primo allenamento con la maglia del Montereal Impact: "Voglio ringraziare il presidente Saputo per l'opportunità - le sue parole - e m...

Alberto Gilardino ha parlato ai media canadesi subito dopo il suo primo allenamento con la maglia del Montereal Impact: "Voglio ringraziare il presidente Saputo per l'opportunità - le sue parole - e mi metto a disposizione della squadra. Sono disposto a firmare anche senza l'opzione per il rinnovo, ma penso di voler terminare qui la mia carriera. Mi sento ancora giovane ed ho ancora voglia di giocare e fare tanti gol".