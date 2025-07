Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante

Non poteva iniziare peggio l’avventura spagnola di Matías Moreno. Il difensore argentino classe 2003, ancora di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Levante, ha subito un infortunio muscolare durante la sua prima amichevole con la nuova squadra.

Dopo appena 9 minuti di gioco nel test contro il Teruel, Moreno è stato costretto a lasciare il campo a causa di un improvviso dolore alla coscia destra, accusato in seguito a un contrasto con un avversario. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non si conosce l’entità esatta del problema.

Per il giovane talento sudamericano, si tratta sicuramente di uno stop amaro. L’obiettivo era quello di mettersi in mostra nel calcio spagnolo per guadagnarsi un futuro alla Fiorentina o attirare l’attenzione di club europei, ma il destino ha subito messo un ostacolo sulla sua strada.