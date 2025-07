Di Marzio annuncia: “Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Matías Moreno è ormai a un passo dal Levante. Restano solo gli ultimi dettagli da definire tra i club per chiudere il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. L’operazione potrebbe offrire al giovane talento argentino un’importante chance di rilancio in un contesto competitivo come la Liga spagnola.

Arrivato alla Fiorentina dal Belgrano con grandi aspettative, Moreno non è mai riuscito a imporsi con continuità. Nella sua esperienza in viola, ha collezionato appena 12 presenze ufficiali, per lo più spezzoni di gara. Una situazione che ha convinto la società a puntare su una cessione temporanea per favorirne la crescita. Il Levante, neopromosso in Liga, rappresenta una piazza dove il classe 2003 potrebbe trovare più spazio e fiducia.