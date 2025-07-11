Moreno saluta Firenze e va al Levante in prestito con diritto. I viola mantengono il controriscatto
Con una nota ufficiale la Fiorentina ha comunicato ufficialmente la cessione di Moreno in prestito con diritto di riscatto al Levante
Matias Moreno saluta temporaneamente la Fiorentina e si trasferisce in Spagna. Come comunicato attraverso una nota ufficiale sul sito del club viola, il giovane difensore argentino passa al Levante Unión Deportiva con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, tuttavia, mantiene un'opzione di controriscatto a proprio favore, a conferma della fiducia nel potenziale del giocatore.
Di seguito il comunicato ufficiale della società:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Moreno al Levante Unión Deportiva".