Moreno: “Alla Fiorentina ho giocato poco. Futuro? Non dipende da me, qui al Levante sono felice”

Moreno, difensore di proprietà della Fiorentina, oggi è in prestito al Levante e ha così parlato a Mundo Levante UD: “Come valuti la tua stagione? Molto buona e sono felice. Sono arrivato qui con tanto entusiasmo e un forte desiderio di poter tornare a godere il calcio dopo un anno in cui non ho giocato molto. Ritrovare quella sensazione era ciò che desideravo, e sono molto felice.

Avevo intenzione di lasciare la Fiorentina perché, come ho detto, non avevo giocato molto l’anno scorso. Volevo tornare a giocare, essere felice di giocare a calcio , e c’erano diverse squadre interessate, ma la tenacia del Levante e il mio desiderio di cambiare squadra mi hanno convinto a venire qui. E credo di aver preso la decisione giusta.

Molto più facile del campionato italiano. Argentini e spagnoli sono molto simili: parliamo la stessa lingua. I miei compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. I ragazzi sono incredibili, molto uniti, e quando sono arrivato c’era già un gruppo formato. Mi sono adattato a loro fin dal primo giorno.

Futuro? Non dipende molto da me, per così dire. Dipende dai club, da altre cose su cui non posso dire né sì né no. Tutto quello che so è che è stato un anno molto positivo per me, anche se non è ancora finito. Sono riuscito a ritrovare le sensazioni che provavo in Argentina, ad essere felice ogni giorno”.