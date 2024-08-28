Il difensore Matias Moreno è in viaggio verso l'Italia per firmare con la Fiorentina

Dotato di una buona tecnica di base, ottimo per le idee di gioco di Palladino, ed è molto bravo nel gioco aereo

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Matias Moreno è in viaggio verso l'Italia per firmare con la Fiorentina. L'accordo tra i viola e il Belgrano per il difensore centrale è di 5 milioni e il 10% sulla futura rivendita. In queste ore si tratterà il contratto del calciatore.

Ma chi è Matias Moreno?, conosciamolo meglio:

Carriera: Il giocatore gioca ormai titolare da un anno con la squadra argentina, con la quale ha collezionato ben 26 presenze (35 se contiamo anche la stagione precedente) fra tutte le competizioni, realizzando anche un assist nell'ultimo anno. È cresciuto nel settore giovanile proprio del Belgrano, con il quale, nell'agosto 2023, ha esordito in prima squadra. Moreno è cresciuto nella squadra dalla quale il Genoa prese il Cuti Romero, poi passato da Atalanta e Juventus, prima di finire al Tottenham.

Ruolo e caratteristiche tecniche: Matias Moreno, come già anticipato, è un difensore centrale di piede destro, che ha spesso giocato come terzo di destra nella difesa a tre. È un giocatore molto duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli della linea difensiva, grazie anche alla sua stazza (1,93 mt) e con un fisico longilineo. Inoltre è dotato pure di una buona tecnica di base, ottimo per le idee di gioco di Palladino, ed è molto bravo nel gioco aereo. Dovrebbe arrivare a Firenze per fare inizialmente l'alternativa di Martinez Quarta, suo connazionale, ma viste le tante partite da giocare, soprattutto se i viola dovessero passare alla fase a gironi di Conference League, potrebbe trovare spazio nel giro di poco tempo.

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