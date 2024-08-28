Sottil: "In ritiro corriamo tanto. Lo soffro un po'. La fatica rafforza il gruppo"

La fatica aiuta l'affiatamento di squadra

L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil è tornato a parlare del ritiro della squadra al Viola Park, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram di Calciatori Panini.

Dalla camera di Sottil si vede il campo di allenamento: “La mattina vedo il preparatore che inizia a mettere i cinesini per l'allenamento: io le corse lunghe le soffro, ma in ritiro vanno assolutamente fatte, servono a dare quel carburante che durante la stagione è fondamentale. La fatica aiuta l'affiatamento di squadra, perché, quando sotto il sole ti sproni l'uno con l'altro per finire gli esercizi nei tempi prefissati, lì si capisce che ci sono le basi per creare un grandissimo gruppo squadra durante la stagione”.

Di seguito riportiamo il reel originale, presente nella pagina Instagram sopra citata: