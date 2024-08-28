Graziani: "In Conference dobbiamo passare per forza". Baturina? ho fiducia negli scout"

Baturina: “Non lo conosco, ma se è così forte i grandi club non lo faranno prendere alla Fiorentina. 20 milioni è una bella cifra

Intervistato da Radio Bruno, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha detto la sua sulla partita della Fiorentina di domani e su cosa aspettarsi dal calciomercato di questi ultimi giorni.

Si è espresso con queste parole sull'incontro con la Puskas Akademia di domani: “Se non passiamo il turno siamo rovinati, non è possibile perdere con questi qua. Già ci siamo complicati la vita in casa, andandola a pareggiare, ma uscire contro di loro in questo momento significherebbe iniziare la stagione malissimo. Meglio uscire dalla Conference per concentrarsi sul campionato? Non diciamo stupidaggini, sono due competizioni che devono coesistere e che devono importare alla Fiorentina."

Sulla possibile partenza di Amrabat: “Se hai preso Adli è quasi logica la sua cessione, ho l'impressione che il francese prenderà il suo posto". Poi, sull'interessamento per Baturina: “Non lo conosco, ma se è così forte i grandi club non lo faranno prendere alla Fiorentina. 20 milioni è una bella cifra, se sbagli acquisto con questi soldi è un bel problema: mi fido degli scout e del giudizio di Palladino. Comunque, ha concluso, il mercato in entrata è già finito per me. Sarà il campo a darci le risposte”.