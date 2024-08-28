I convocati della Fiorentina per il Puskas: ci sono Ikoné e Amrabat. Assenti Brekalo e Barak
La Fiorentina ha diramato i convocati di Raffaele Palladino per la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Ci saranno Sofyan Amrabat e Jonathan Ikoné, mentre non pa...
La Fiorentina ha diramato i convocati di Raffaele Palladino per la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Ci saranno Sofyan Amrabat e Jonathan Ikoné, mentre non partiranno per l'Ungheria Josip Brekalo, Antonin Barak, Gino Infantino e Oliver Christensen. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano
Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri
Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Mandragora, Richardson
Attaccanti: Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.
NONOSTANTE LA TRATTATIVA CON IL FENERBAHCE, AMRABAT PARTE CON LA SQUADRA. È A DISPOSIZIONE DI PALLADINO
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