I convocati della Fiorentina per il Puskas: ci sono Ikoné e Amrabat. Assenti Brekalo e Barak

La Fiorentina ha diramato i convocati di Raffaele Palladino per la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Ci saranno Sofyan Amrabat e Jonathan Ikoné, mentre non pa...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2024 15:05

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