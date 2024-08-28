Nonostante la trattativa con il Fenerbahce, Amrabat parte con la squadra. È a disposizione di Palladino

Amrabat sarà a disposizione di Palladino per la gara contro la Puskas Akademia

Il futuro di Sofyan Amrabat rimane incerto. Negli ultimi giorni di mercato si sono diffuse indiscrezioni riguardo al forte interesse del Fenerbahce per il centrocampista marocchino, su esplicita richiesta di Mourinho, che lo considera una priorità. Il club turco ha già avviato i negoziati per soddisfare il tecnico portoghese; tuttavia, stamattina Amrabat ha partecipato regolarmente all'allenamento con la squadra in preparazione al prossimo impegno di Conference League, dove la Fiorentina affronterà la Puskas Akademia. Nonostante le voci di mercato, dunque, il nazionale marocchino partirà con il gruppo e sarà a disposizione di mister Palladino per la gara decisiva di domani alla Pancho Arena, a Felcsút.

(FOTO): Rifinitura al Viola Park, Amrabat si allena in gruppo. Domani la gara decisiva contro la Puskas Akademia

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