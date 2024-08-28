(FOTO): Rifinitura al Viola Park, Amrabat si allena in gruppo. Domani la gara decisiva contro la Puskas Akademia
Rifinitura al Viola Park poi la partenza per l'Ungheria
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 10:37
Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina di Raffaele Palladino questa mattina. Amrabat, al centro delle voci di mercato, si allena regolarmente in gruppo. Oggi la squadra viola partirà per la Pancho Aréna, lo stadio della Puskas Akademia a Felcsút in Ungheria, domani i gigliati l'affronteranno per la partita di ritorno di Conference League. Tutti presenti, Ikoné compreso. Assenti Gudmundsson ed Adli.
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