Notizie Puskas Akademia Fiorentina Fiorentina

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Palladino: "Siamo carichi per domani. Amrabat? Finché è qui darà tutto per la Fiorentina"

28 agosto 2024 19:40

Quarta: "Tutte le squadre che hanno cambiato faticano. Non eravamo abituati a giocare così"

28 agosto 2024 19:26

Hornyak (Puskas Akademia): "La Fiorentina non è abituata a giocare a 3 dietro. Domani attaccheremo"

28 agosto 2024 17:33

Macek: "Abbiamo analizzato la partita contro il Venezia. Lo stadio sarà sold out, daremo il meglio"

28 agosto 2024 16:09

Nonostante la trattativa con il Fenerbahce, Amrabat parte con la squadra. È a disposizione di Palladino

28 agosto 2024 14:50

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