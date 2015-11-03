Notizie Puskas Akademia Fiorentina Fiorentina

Palladino: "Siamo carichi per domani. Amrabat? Finché è qui darà tutto per la Fiorentina"
28 agosto 2024 19:40
Quarta: "Tutte le squadre che hanno cambiato faticano. Non eravamo abituati a giocare così"
28 agosto 2024 19:26
Hornyak (Puskas Akademia): "La Fiorentina non è abituata a giocare a 3 dietro. Domani attaccheremo"
28 agosto 2024 17:33
Macek: "Abbiamo analizzato la partita contro il Venezia. Lo stadio sarà sold out, daremo il meglio"
28 agosto 2024 16:09
Nonostante la trattativa con il Fenerbahce, Amrabat parte con la squadra. È a disposizione di Palladino
28 agosto 2024 14:50
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