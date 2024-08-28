Palladino: "Siamo carichi per domani. Amrabat? Finché è qui darà tutto per la Fiorentina"

I risultati? Queste tre partite sono state insidiose. Vorremo regalare una vittoria ai nostri tifosi perchè sarebbe una scintilla per l'entusiasmo che può portare ad una città come Firenze

Le parole del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, rilasciate ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno contro la Puskas Akademia. Queste le sue dichiarazioni:

"Domani? C'è ottimismo e fiducia, siamo carichi per domani. L'andata ci ha insegnato che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Siamo qui per passare il turno e ci teniamo a giocare la Conference League. Mi aspetto una partita difficile perchè siamo fuori casa contro una squadra che va in verticale ed in profondità. Dobbiamo giocare come sappiamo, è un percorso che stiamo facendo cercando migliorare ogni aspetto e vorrei un impatto forte di squadra alla partita.

Amrabat? Come abbiamo sempre detto il mercato può disturbare ma non ci deve toccare perchè i miei calciatori sono dei professionisti, li amo tutti, e Sofyan anche lo è. Finché è qui darà tutto per la Fiorentina."

LE PAROLE DI MISTER PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/palladino-chi-e-presente-e-concentrato-sulla-fiorentina-chi-e-assente-e-coinvolto-nel-mercato/265945/