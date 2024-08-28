Quarta: "Tutte le squadre che hanno cambiato faticano. Non eravamo abituati a giocare così"

Continuerò a propormi in fase offensiva? Io cercherò comunque di andare in avanti e recuperare la palla nella metà campo avversaria perchè ce l'ho dentro ed è un'arma in più per la squadra

Lucas Martinez Quarta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Puskas Akademia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Cosa è mancato nella gara d'andata? Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara perchè noi non sottovalutiamo mai gli avversari. Cercheremo di migliorare questo e non commettere gli stessi errori domani.

Se ci aspettavamo queste difficoltà? E' vero che c'è stato un cambiamento grande ma penso che tutte le squadre che hanno cambiato stanno facendo fatica. Siamo tranquilli e stiamo lavorando tantissimo per assimilare i concetti del mister, non siamo preoccupati. L'importante è non aver perso e all'andata l'abbiamo ribaltata.

Le differenze tra Italiano e Palladino? Si il cambiamento è evidente con il passaggio alla difesa a tre. Non eravamo abituati a giocare così, è per quello dico che siamo tranquilli perchè ci vorrà un po' di tempo per capire le richieste del mister."

LA FIORENTINA HA CHIESTO INFORMAZIONI PER BATURINA. LE ULTIME

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