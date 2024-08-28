TMW, La Dinamo chiede 25 milioni per Baturina. Il preliminare di Champions frena la trattativa

È di questa mattina la notizia dell'interessamento della Fiorentina nei confronti di Martin Baturina, centrocampista classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria.Stando a quanto raccolto dalla redazione...

È di questa mattina la notizia dell'interessamento della Fiorentina nei confronti di Martin Baturina, centrocampista classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il contatto fra i due club è avvenuto nelle scorse ore, con la dirigenza croata che a fronte della richiesta di informazioni dei viola ha risposto con una richiesta economica fra i 20 e i 25 milioni di euro.

In più la Dinamo questa sera è attesa dal match di qualificazione alla Champions League in casa del Qarabag. Uno snodo cruciale, questo, perché in caso di approdo alla fase finale permetterebbe alla società di Zagabria di incassare una cifra rilevante che renderebbe inutile qualsiasi "sacrificio" sul mercato. In più l'attesa dell'esito del match renderebbe ancor più esiguo il tempo a disposizione per il completamento della trattativa.

Nessuna chance, dunque, per i Vola? Non è detto. La Dinamo per propria politica sportiva non chiude mai del tutto le porte alla cessione dei propri talenti, ma spesso e volentieri solo a fronte del pagamento delle richieste. Anche perché le occasioni nel prossimo futuro non mancheranno. A partire dalla sessione di gennaio.

Baturina (21) con la maglia della Dinamo Zagabria ha già messo a referto 124 presenze, condite da 16 gol. Lo scrive TMW.

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