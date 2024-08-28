Poche ore rimaste per Amrabat al Fenerbahce? No, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre

Amrabat in trattativa con il Fenerbahce. Ancora distanza con la Fiorentina ma il club turco non ha fretta per via della chiusura del calciomercato il 13 settembre

A poche ore dalla chiusura della sessione di calciomercato (venerdì a mezzanotte) continua a tenere banco la situazione legata a Sofyan Amrabat che sembra vicino al Fenerbahce di Mourinho. Il club turco sta trattando con la Fiorentina, anche se ci sarebbe ancora distanza sulle cifre, ma le tempistiche del calciomercato in Turchia potrebbero rivelarsi un asso nella manica a favore del Fenerbahce per poter portare ad Istanbul il centrocampista marocchino. Il mercato in Turchia, infatti, chiuderà i battenti non il prossimo venerdì ma il 13 settembre; ancora più di 15 giorni, quindi, per trovare la quadra con il club Viola che in queste ore sarebbe alla ricerca di un sostituto di Amrabat.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA TRASFERTA EUROPEA: AMRABAT A DISPOSIZIONE

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