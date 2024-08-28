Macek: "Abbiamo analizzato la partita contro il Venezia. Lo stadio sarà sold out, daremo il meglio"

Le parole del vice allenatore della Puskas Akademia alla vigila del match contro la Fiorentina

Il vice allenatore della Puskas Akademia, Stanislav Macek, ha parlato a Numero Diez della sfida di domani contro la Fiorentina alla Pancho Arena. Queste le sue parole:

“Dobbiamo concentrarci su noi stessi, prima di tutto, e rimanere fedeli ai nostri principi di gioco. Naturalmente, abbiamo analizzato l'ultima partita contro di loro e quella della Fiorentina contro il Venezia, e cercheremo di preparare la squadra nel miglior modo possibile. La Fiorentina ha forza nelle posizioni avanzate e nella rapida transizione all'attacco, che dovremo neutralizzare con una buona organizzazione del gioco.

Ci aspettiamo uno stile di gioco basato sul pressing in un sistema 3-4-3, con una buona copertura del campo e forza nelle combinazioni. Naturalmente anche un'eccellente organizzazione del gioco, che è tipica di tutte le squadre italiane

Lo stadio sarà sold out e certamente faremo affidamento sul sostegno dei tifosi, ma l'unica verità è quella che si manifesta sul campo. Dobbiamo puntare a ottenere un buon risultato attraverso una grande combattività e una prestazione collettiva entusiasta. Faremo del nostro meglio".

I convocati della Fiorentina per il Puskas: ci sono Ikoné e Amrabat. Assenti Brekalo e Barak

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