Hornyak (Puskas Akademia): "La Fiorentina non è abituata a giocare a 3 dietro. Domani attaccheremo"

Le parole dell'allenatore della Puskas Akademia in conferenza stampa

L'allenatore della Puskas Akademia, Zsolt Hornyák, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina in Conference League. Le sue parole:

"Noi non siamo i favoriti, abbiamo giocato solo la prima gara e domani ci sarà la seconda. All'andata siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati. La nostra intenzione era quella di sorprendere la Fiorentina, volevamo attaccare alti e nel primo tempo siamo riusciti a farlo. Se prima della gara mi avessero chiesto se avessi firmato per un 3-3 avrei sicuramente risposto di sì. Essendo però andati in vantaggio di due gol e vedendo il risultato finale c'è stata sicuramente un po' di amarezza. Daremo il nostro meglio, perché poi si è visto che con una buona motivazione possiamo fare gol anche alla Fiorentina, una squadra forte

In conferenza stampa, dopo la partita, ho detto che siamo riusciti a trovare il punto debole della Fiorentina, mettendo in evidenza il fatto che forse siamo stati leggermente sottovalutati. La Fiorentina non ha ancora preso l'abitudine a giocare con la difesa a 3 e noi ne abbiamo approfittato. Magari probabilmente avrò interpretato male l'assenza di Barak, che non era stato convocato. Domani non cercheremo di difenderci, ma attaccheremo e li presseremo".

Macek: “Abbiamo analizzato la partita contro il Venezia. Lo stadio sarà sold out, daremo il meglio”

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