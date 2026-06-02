Di Marzio: “Moreno piace in Spagna e in Italia. Il Levante proverà a negoziare nuove condizioni per il giocatore”

Di Marzio parla del possibile futuro di Moreno

Secondo quanto riportato da Di Marzio ha parlato anche del giocatore della Fiorentina che piace in Spagna e in Italia, Moreno tornato dal prestito: “Non si esclude che il Levante possa provare a negoziare nuove condizioni con il club viola, ma in tal caso la corsa non sarà facile. Moreno infatti, in caso di mancato riscatto, formalmente rientrerà alla Fiorentina e a quel punto, la dirigenza viola valuterà insieme al calciatore le possibilità che si presenteranno. La continuità trovata nell'ultima stagione ha infatti acceso i radar di diverse società: in Spagna i primi sondaggi esplorativi sono già partiti, ma anche in Italia si registrano alcuni club interessati ad approfondire la situazione. Le prossime settimane saranno dunque cruciali per delineare la sua prossima destinazione.”