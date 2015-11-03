Notizie Everton Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"
01 maggio 2026 16:05
Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"
10 ottobre 2025 10:55
Dall'Inghilterra: "Everton interessato a Gudmundsson, ma la Fiorentina ha la priorità sul suo riscatto"
17 aprile 2025 17:18
Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio
28 dicembre 2024 23:45
Corriere Fiorentino: “Calvert Lewin più facile di Shpendi del Cesena: la pedina giusta per far rifiatare Kean”
23 dicembre 2024 09:00
Di Marzio: "La Fiorentina può prendere già a gennaio Calvert-Lewin. Ha un contratto in scadenza a giugno"
20 dicembre 2024 17:27
Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"
29 agosto 2024 18:06
Dyche (all. Everton) si sbilancia: "Mangala? Lo stiamo prendendo. Dobbiamo lavorare sui dettagli"
29 agosto 2024 16:42
Dal Belgio: "Tentativo last minute della Fiorentina, ma Mangala dovrebbe firmare per l'Everton. Prestito secco"
29 agosto 2024 15:05
Pedullà: "Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca"
29 agosto 2024 13:26
Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco"
29 agosto 2024 13:18
TMW: "Mangala ha dato priorità alla Fiorentina e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni"
29 agosto 2024 12:50
Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"
27 agosto 2024 18:36
Sky Sport rivela: "L'Everton si inserisce per Edoardo Bove, centrocampista della Roma"
16 agosto 2024 15:53
TMW scrive: "Arthur torna alla Juventus dopo la fine dell'esperienza in viola, ma può andare all'Everton"
14 giugno 2024 18:25
Dall'Inghilterra gioiscono: "L'Everton ha fatto benissimo a liberarsi di Mina, è sempre infortunato"
20 ottobre 2023 12:15
Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"
02 agosto 2023 07:44
Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"
27 giugno 2023 09:10
Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo
26 giugno 2021 20:23
TMW, Benitez è stato chiamato dalla Fiorentina ma la sua priorità è l'Everton: firma vicina
25 giugno 2021 23:14
Sun, Fiorentina-Benitez pista fredda: il tecnico spagnolo è ad un passo dall'Everton
25 giugno 2021 13:16
Il difensore dell'Everton Mina obiettivo della Fiorentina? No, il club viola non lo hai mai chiesto
06 aprile 2021 20:02
Dall'Inghilterra, Yerry Mina lascerà l'Everton a fine stagione: Fiorentina e Inter alla finestra
04 aprile 2021 20:44
TMW, Milik, il Napoli spinge per la sua cessione. Restano vive le ipotesi Fiorentina o Everton
04 ottobre 2020 13:44
Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...
18 agosto 2020 11:23
TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno
19 giugno 2020 17:30
Kean viola la quarantena e organizza un party: Everton furioso, multa da 160 mila sterline
26 aprile 2020 17:24
Kumbulla, l'Everton piomba sul difensore e sfida la Fiorentina per averlo dal Verona. I dettagli
01 aprile 2020 20:48
Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)
31 agosto 2019 19:19
Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi
08 luglio 2019 23:26
Bertoni: "Vorrei diventare osservatore per la Fiorentina dal Sudamerica. Non per soldi, Antognoni lo sa.."
01 luglio 2019 22:24
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Tosun, centravanti dell'Everton, ha segnato 2 gol in 25 partite
04 maggio 2019 13:48
Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Tosun, centravanti dell'Everton, costa 30 milioni ma Corvino...
18 aprile 2019 16:29
Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra
28 giugno 2018 12:11
Telenovela Kalinic, il croato vuole il Milan a tutti i costi, ma la Fiorentina fa muro. Intanto l'Everton...
17 agosto 2017 14:29
Sky Sport, Kalinic rifiuta l'offerta dell'Everton perchè vuole solo il Milan
12 agosto 2017 21:50
Repubblica, l'Everton offre 25 milioni per Kalinic, adesso tocca al calciatore decidere se accettare o meno
11 agosto 2017 10:20
L'Everton torna a bussare per Kalinic, il giocatore aspetta sempre il Milan, ma...
10 agosto 2017 16:26
Dall'Inghilterra rilanciano: Everton forte su Kalinic, può arrivare dopo la partenza di Lukaku...
30 giugno 2017 10:59
Anche l'Everton su Ilicic, ma l'offerta è molto lontana dalle richieste della Fiorentina
15 giugno 2017 12:21
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