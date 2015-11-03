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Notizie Everton Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"

01 maggio 2026 16:05

Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"

10 ottobre 2025 10:55

Dall'Inghilterra: "Everton interessato a Gudmundsson, ma la Fiorentina ha la priorità sul suo riscatto"

17 aprile 2025 17:18

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio

28 dicembre 2024 23:45

Corriere Fiorentino: “Calvert Lewin più facile di Shpendi del Cesena: la pedina giusta per far rifiatare Kean”

23 dicembre 2024 09:00

Di Marzio: "La Fiorentina può prendere già a gennaio Calvert-Lewin. Ha un contratto in scadenza a giugno"

20 dicembre 2024 17:27

Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"

29 agosto 2024 18:06

Dyche (all. Everton) si sbilancia: "Mangala? Lo stiamo prendendo. Dobbiamo lavorare sui dettagli"

29 agosto 2024 16:42

Dal Belgio: "Tentativo last minute della Fiorentina, ma Mangala dovrebbe firmare per l'Everton. Prestito secco"

29 agosto 2024 15:05

Pedullà: "Per Mangala alla Fiorentina serve che il Lione apre al prestito. Su Brekalo Valencia e Maiorca"

29 agosto 2024 13:26

Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco"

29 agosto 2024 13:18

TMW: "Mangala ha dato priorità alla Fiorentina e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni"

29 agosto 2024 12:50

Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"

27 agosto 2024 18:36

Sky Sport rivela: "L'Everton si inserisce per Edoardo Bove, centrocampista della Roma"

16 agosto 2024 15:53

TMW scrive: "Arthur torna alla Juventus dopo la fine dell'esperienza in viola, ma può andare all'Everton"

14 giugno 2024 18:25

Dall'Inghilterra gioiscono: "L'Everton ha fatto benissimo a liberarsi di Mina, è sempre infortunato"

20 ottobre 2023 12:15

Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"

02 agosto 2023 07:44

Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"

27 giugno 2023 09:10

Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo

26 giugno 2021 20:23

TMW, Benitez è stato chiamato dalla Fiorentina ma la sua priorità è l'Everton: firma vicina

25 giugno 2021 23:14

Sun, Fiorentina-Benitez pista fredda: il tecnico spagnolo è ad un passo dall'Everton

25 giugno 2021 13:16

Il difensore dell'Everton Mina obiettivo della Fiorentina? No, il club viola non lo hai mai chiesto

06 aprile 2021 20:02

Dall'Inghilterra, Yerry Mina lascerà l'Everton a fine stagione: Fiorentina e Inter alla finestra

04 aprile 2021 20:44

TMW, Milik, il Napoli spinge per la sua cessione. Restano vive le ipotesi Fiorentina o Everton

04 ottobre 2020 13:44

Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...

18 agosto 2020 11:23

TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno

19 giugno 2020 17:30

Kean viola la quarantena e organizza un party: Everton furioso, multa da 160 mila sterline

26 aprile 2020 17:24

Kumbulla, l'Everton piomba sul difensore e sfida la Fiorentina per averlo dal Verona. I dettagli

01 aprile 2020 20:48

Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)

31 agosto 2019 19:19

Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi

08 luglio 2019 23:26

Bertoni: "Vorrei diventare osservatore per la Fiorentina dal Sudamerica. Non per soldi, Antognoni lo sa.."

01 luglio 2019 22:24

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Tosun, centravanti dell'Everton, ha segnato 2 gol in 25 partite

04 maggio 2019 13:48

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Tosun, centravanti dell'Everton, costa 30 milioni ma Corvino...

18 aprile 2019 16:29

Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra

28 giugno 2018 12:11

Telenovela Kalinic, il croato vuole il Milan a tutti i costi, ma la Fiorentina fa muro. Intanto l'Everton...

17 agosto 2017 14:29

Sky Sport, Kalinic rifiuta l'offerta dell'Everton perchè vuole solo il Milan

12 agosto 2017 21:50

Repubblica, l'Everton offre 25 milioni per Kalinic, adesso tocca al calciatore decidere se accettare o meno

11 agosto 2017 10:20

L'Everton torna a bussare per Kalinic, il giocatore aspetta sempre il Milan, ma...

10 agosto 2017 16:26

Dall'Inghilterra rilanciano: Everton forte su Kalinic, può arrivare dopo la partenza di Lukaku...

30 giugno 2017 10:59

Anche l'Everton su Ilicic, ma l'offerta è molto lontana dalle richieste della Fiorentina

15 giugno 2017 12:21

Emerge anche la super offerta dell'Everton per Kalinic rifiutata da Corvino. Il Napoli è avvisato...

14 ottobre 2016 17:38

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