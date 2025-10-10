Il corriere dello sport e l’Italia si aggrappano alla Fiorentina: “Kean portaci al mondiale”

Secondo un articolo sul Corriere dello Sport, Moise Kean sta diventando una figura chiave per l’Italia. A 25 anni, il giocatore ha finalmente raggiunto la sua piena maturità calcistica, maturata a Firenze dopo un percorso turbolento tra Juventus, le luci di Parigi e le difficoltà a Liverpool, con l’Everton. Ora la sua missione è guidare la Nazionale verso il Mondiale negli Stati Uniti. Lo stesso Gattuso, aprendo il ritiro di Coverciano, ha sottolineato la sua importanza, affidandogli grandi responsabilità.

«Può diventare un leader e deve rappresentare un punto di riferimento per i compagni», ha dichiarato l’allenatore. Kean ha dimostrato il suo valore segnando un gol contro l’Estonia e realizzandone altri due a Debrecen contro Israele. A settembre, ha risvegliato l’Italia ritrovando una continuità realizzativa impressionante, la stessa che nel campionato passato, con la maglia viola, gli ha permesso di chiudere con un totale di 19 reti.