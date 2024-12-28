Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio

Secondo quanto filtra oltremanica i viola potrebbero trovare già a gennaio un accordo con l'inglese in vista del mercato estivo

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton, potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio. L'attuale contratto del giocatore inglese scadrà alla fine della stagione, consentendogli di trattare con club stranieri dal 1° gennaio, in vista di un trasferimento a parametro zero la prossima estate.

Anche il Milan è stato accostato al giocatore, ma al momento non sembra considerare concretamente un trasferimento. Nel frattempo, il Newcastle segue da vicino la situazione ed è interessato a Calvert-Lewin, nonostante in passato l’accordo sia saltato a causa delle elevate richieste salariali dell’attaccante, che superavano le 100.000 sterline a settimana. La rigida politica salariale del Newcastle non ha permesso di trovare un’intesa, ma il club potrebbe riconsiderare l’operazione qualora Calvert-Lewin non prolungasse con l’Everton.

Oltre alla Fiorentina e al Newcastle, anche il West Ham potrebbe inserirsi nella corsa nei prossimi mesi. Tuttavia, per il momento, il club viola sembra essere una delle opzioni più concrete per il futuro del 27enne.

Lo riporta teamtalk.com

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