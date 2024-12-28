Serie A: all'Olimpico l'Atalanta riagguanta la Lazio nel finale, Fiorentina a -4 dai biancocelesti

Si ferma a undici la striscia di vittorie consecutive degli uomini di Gasperini che mantengono la vetta a quota 41 punti

Parità all’Olimpico: 1-1 tra Lazio e Atalanta. Al 10′ i biancocelesti sfiorano il gol del vantaggio con una tripla occasione con Castellanos che impegna Carnesecchi per due volte, poi la palla giunge sui piedi di Dele-Bashiru che appoggia a Guendouzi che colpisce il palo con una bella conclusione dal limite dell’area. La risposta degli uomini di Gasperini arriva al 20′ con Zappacosta che prova a sorprendere Provedel sul primo palo, ma l’esterno nerazzurro trova solo l’esterno della rete. Al 27′ passa in vantaggio la squadra di Baroni con Dele-Bashiru che, lanciato in campo aperto, non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi.

Gasperini ridisegna subito la sua Atalanta nella ripresa: fuori Hien (ammonito) e Zappacosta, dentro Kossounou e Cuadrado. Ed è proprio quest’ultimo a sfiorare la rete del pareggio con un colpo di testa ravvicinato, ma il suo tentativo si spegne sull’esterno della rete. Al 75′ è ancora l’Atalanta a sfiorare la rete. Lookman colpisce da due passi con il mancino, trovando il salvataggio decisivo sulla linea di Pellegrini e poi il palo della porta laziale. Risolve tutto Provedel che fa suo il pallone. All’88’ arriva la risposta degli uomini di Gasperini: Zaniolo raccoglie un pallone in area allargando benissimo su Lookman, che sorprende la difesa della Lazio e taglia l’area di rigore con un passaggio per Brescianini, che insacca da pochi metri a porta vuota.

Termina così 1-1 all’Olimpico tra Lazio e Atalanta. Si ferma a undici la striscia di vittorie consecutive degli uomini di Gasperini che mantengono la vetta a quota 41 punti. La Lazio, invece, rimane al quarto posto a quota 35 punti. La Fiorentina è a 31 punti ma con due gare ancora da disputare.

Lo riporta alfredopedulla.com

Pedullà insiste: “La Fiorentina per il centrocampo resta forte su Folorunsho del Napoli”

https://www.labaroviola.com/pedulla-insiste-la-fiorentina-per-il-centrocampo-resta-forte-su-folorunsho-del-napoli/282474/