Pedullà insiste: "La Fiorentina per il centrocampo resta forte su Folorunsho del Napoli"
Con Fazzini che pare diretto alla corte di Baroni per Alfredo Pedullà la Fiorentina punterà decisa sull'ex Verona
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dopo aver riportato l'accelerata forse decisiva della Lazio sul centrocampista Jacopo Fazzini dell'Empoli (valutazione 15 milioni di euro), conferma quanto già anticipato nei giorni scorsi ovvero una Fiorentina che continua a seguire con insistenza Michael Folorunsho del Napoli. Il centrocampista, rivelazione lo scorso anno con la maglia dell'Hellas Verona, ma fuori da tempo dal progetto tecnico di Antonio Conte, potrebbe rappresentare l'innesto giusto per sostituire tatticamente Edoardo Bove.
Probabili Juventus-Fiorentina: per Motta dubbio McKennie-Nico, Palladino tra 4231 e 433
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