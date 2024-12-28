Probabili Juventus-Fiorentina: per Motta dubbio McKennie-Nico, Palladino tra 4231 e 433

La Juve ritrova Koopmeiners e Cambiaso e punta sulla ritrovata forma di Nico Gonzalez. La Fiorentina alla ricerca di nuovi equilibri in mezzo

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Fiorentina per la diciottesima giornata di Serie A. Thiago Motta avrà di nuovo a disposizione Cambiaso che giocherà dall’inizio così come Koopmeiners. Nella Fiorentina tornerà Dodò sulla corsia di destra dopo aver scontato il turno di squalifica, Palladino potrebbe optare per il cambio di modulo che interesserebbe Sottil e Mandragora.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Lo riporta alfredopedulla.com

Dall’Inghilterra: la Fiorentina è sulle tracce di McAtee, centrocampista del Manchester City

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