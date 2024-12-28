Dall'Inghilterra: la Fiorentina è sulle tracce di McAtee, centrocampista del Manchester City

La Fiorentina continua a guardare il mercato inglese. Dopo i rumors su Dominic Calvert-Lewin, il club viola sarebbe sulle tracce di un centrocampista che gioca in Premier League. Secondo il Telegraph,...

La Fiorentina continua a guardare il mercato inglese. Dopo i rumors su Dominic Calvert-Lewin, il club viola sarebbe sulle tracce di un centrocampista che gioca in Premier League. Secondo il Telegraph, infatti, i viola si sarebbero interessati a James McAtee, centrocampista classe 2002 cresciuto nel Manchester City. L'anno scorso è stato in prestito allo Sheffield, sempre in Premier, collezionando 31 presenze condite da 3 gol e 3 assist. Tuttavia, Guardiola non lo vede nelle sue rotazioni e il ragazzo vuole giocare: partì titolare nella prima partita della stagione, ma da lì ha raccolto solo 250 minuti (trovando il suo primo gol in Champions League). La Fiorentina si è interessata al giocatore, ma il giornale inglese fa sapere la lunga lista di pretendenti: ci sarebbero anche il Nottingham di Milenkovic, il West Ham, ma anche Borussia Dortmund e RB Lipsia in Germania, ed anche il Bologna di Italiano sembra affacciarsi.

LA CURVA CARICA LA FIORENTINA: “VI DAVANO DI SCARTI, NON VI ABBIAMO ABBANDONATO. NON È PARTITA COME LE ALTRE”

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