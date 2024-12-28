La Curva carica la Fiorentina: "Vi davano di scarti, non vi abbiamo abbandonato. Non è partita come le altre"

Però ragazzi voi non siete gli scarti di nessuno, nessun giocatore mai che vestirà la maglia della Fiorentina è lo scarto di nessuno

La Fiorentina è da poco partita dalla stazione di Santa Maria Novella in direzione Torino, in vista del big match di domani contro la Juventus. Tanti i tifosi che si sono ritrovati alla stazione, dopo l'appello della Curva Fiesole nella giornata di ieri, per caricare la squadra e stare vicino agli uomini di mister Palladino dopo i due passi falsi in campionato contro Bologna e Udinese. La Curva Fiesole, che non sarà presente allo Juventus Stadium, ha voluto caricare la squadra con un discorso per fare capire l'importanza della partita di domani:

"Siamo qui oggi perchè purtoppo non possiamo essere lì domani, abbiamo deciso di non essere lì. Ci sono tanti ragazzi nuovi, che stanno dando il cuore in campo ed è giusto che tutti voi sappiate l'importanza che per noi, per questa gente, ha la partita di domani. Per noi non sarà mai una partita come le altre ed è giusto che lo capiate, ed è giusto che questa gente qua che di sabato pomeriggio per le feste poteva essere a farsi i fatti propri ed invece ha deciso di essere qua per farvi capire l'importanza della partita di domani per noi. Noi lo insegniamo ai nostri figli, ce l'hanno insegnato i nostri genitori e tra voi ci sono ragazzi che sono nati e cresciuti a Firenze. Allora ragazzi, lo spirito vostro di domani deve incarnare il nostro che tutte le domeniche stiamo sugli spalti. Siam partiti quest'annno che non ci dava una lira nessuno, eravate gli scarti della Serie A ed invece guardate dove siamo. Dicevano eravate gli scarti, ma questa gente qui non vi ha mai abbandonato, quando all'inizio le cose andavano male, questa gente qui non vi ha mai abbandonato. E se domani lo fa è per una scelta coerente perchè in quello stadio di merda non ci andiamo. Però ragazzi voi non siete gli scarti di nessuno, nessun giocatore mai che vestirà la maglia della Fiorentina è lo scarto di nessuno. Nessuno che indossa quei colori lì sarà mai dietro a nessuno. Allora dimostratelo domani con coraggio ed orgoglio, con quello che questa gente ha sempre rappresentato perchè noi saremo sempre al vostro fianco e non vi lasceremo mai da sola. Non è uno slogano e non è un coro ma ragazzi è la verità. Tutti insieme, tutti uniti, domani e con il Napoli, per tutto il girone di ritorno. Tutti insieme ragazzi e ci si va a togliere delle soddisfazioni."

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL BIG MATCH CON LA JUVENTUS

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