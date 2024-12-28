Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani contro la Juventus. Quasi tutti a disposizione di mister Raffaele Palladino, assente solo Biraghi che è ormai ai margini d...

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani contro la Juventus. Quasi tutti a disposizione di mister Raffaele Palladino, assente solo Biraghi che è ormai ai margini del progetto in vista del mercato e Bove. Presente, invece, Martinez Quarta nonostante le voci di mercato che si fanno sempre più intense in merito ad un trasferimento ormai imminente al River Plate per il difensore argentino.

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO ALLA VIGILIA DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-visto-una-squadra-rabbiosa-ce-voglia-di-riscatto-tra-qualche-partita-fisseremo-obiettivi/282451/