Notizie Convocati Fiorentina Fiorentina

Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito
13 luglio 2025 17:52
Convocati Fiorentina per il ritiro: nessuna sorpresa. Nzola, Brekalo e Christensen arrivano nei prossimi giorni
13 luglio 2025 17:26
Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione
28 dicembre 2024 16:46
Convocati Fiorentina per il Verona: Cataldi non ce la fa, assente anche Ikonè. Nessun problema per Kean
09 novembre 2024 18:47
Radio Bruno: "I convocati della Fiorentina per il Genoa non usciranno. Comuzzo e Cataldi in dubbio"
30 ottobre 2024 19:07
Convocati Fiorentina per la Lazio: out Pongracic per risentimento muscolare ai flessori, ecco Gudmundsson
21 settembre 2024 19:41
Convocati Fiorentina per la Salernitana: Bonaventura e Mandragora ci sono, Comuzzo out
02 dicembre 2023 18:13
Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Out Bonaventura e Biraghi. Torna Pierozzi, Ikonè c'è
25 ottobre 2023 18:28
Convocati Fiorentina per l'Inter: finalmente Terzic, out Jovic e Duncan, c'è Vannucchi e non Martinelli
31 marzo 2023 18:30
Convocati Fiorentina per l'Empoli: finalmente Sottil! Torna anche Brekalo, tutti a disposizione
18 febbraio 2023 18:23
I convocati della Fiorentina per gli Hearts: non ci sono Barak e Sottil. Torna Dodò
05 ottobre 2022 14:20
I convocati della Fiorentina per il Twente: c'è Igor. Mancherà solo Zurkowski
23 agosto 2022 23:35
Convocati Fiorentina, out Kokorin e Borja Valero. Iachini chiama anche lo squalificato Bonaventura
24 aprile 2021 22:04
Convocati Fiorentina, non ce la fa Kouame. Prima chiamata per i primavera Munteanu e Bianco
06 marzo 2021 20:18
Convocati Fiorentina, Prandelli convoca tutti per la Roma: ci sono anche Bonaventura e Kouame
02 marzo 2021 22:07
Convocati Fiorentina contro l'Udinese, torna Barrecca assente Kouame
27 febbraio 2021 15:38
Fiorentina una buona e una cattiva notizia dai convocati: c'è Ribery, out Kouamè
21 giugno 2020 21:27
ACF, sono 23 i convocati dal tecnico Iachini per la gara contro l'Atalanta. La lista
07 febbraio 2020 20:15
Fiorentina-Parma: i 24 convocati da mister Montella. Rientra Lirola, out Caceres
02 novembre 2019 15:05
Montella convoca 24 giocatori nella partita con il Genoa. Presente anche Mirallas
26 maggio 2019 13:18
ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli
04 maggio 2019 18:15
Ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Montella contro il Sassuolo. Assente Terracciano
28 aprile 2019 16:11
Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano
19 aprile 2019 14:48
Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani Vlahovic e Montiel…
13 aprile 2019 21:28
Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista
14 marzo 2019 23:39
Muster Pioli, convoca 20 giocatori per la sfida con la Spal. Out Pezzella e Mirallas
16 febbraio 2019 14:03
Convocati: recuperati Milenkovic e Mirallas per Genoa-Fiorentina
28 dicembre 2018 16:20
Boxing Day, i convocati ACF: Torna Sottil, out Eysseric. Pioli chiama 24 calciatori..
25 dicembre 2018 21:13
Convocati ACF, capitan Pezzella stringe i denti. Torna anche Pjaca. Pioli ne chiama 24. La lista
01 dicembre 2018 13:57
I convocati di Pioli per il match di Benevento: tutto confermato ed un'esclusione
21 ottobre 2017 16:11
Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati
19 maggio 2017 16:57
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