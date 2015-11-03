Notizie Convocati Fiorentina Fiorentina

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Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

13 luglio 2025 17:52

Convocati Fiorentina per il ritiro: nessuna sorpresa. Nzola, Brekalo e Christensen arrivano nei prossimi giorni

13 luglio 2025 17:26

Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione

28 dicembre 2024 16:46

Convocati Fiorentina per il Verona: Cataldi non ce la fa, assente anche Ikonè. Nessun problema per Kean

09 novembre 2024 18:47

Radio Bruno: "I convocati della Fiorentina per il Genoa non usciranno. Comuzzo e Cataldi in dubbio"

30 ottobre 2024 19:07

Convocati Fiorentina per la Lazio: out Pongracic per risentimento muscolare ai flessori, ecco Gudmundsson

21 settembre 2024 19:41

Convocati Fiorentina per la Salernitana: Bonaventura e Mandragora ci sono, Comuzzo out

02 dicembre 2023 18:13

Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Out Bonaventura e Biraghi. Torna Pierozzi, Ikonè c'è

25 ottobre 2023 18:28

Convocati Fiorentina per l'Inter: finalmente Terzic, out Jovic e Duncan, c'è Vannucchi e non Martinelli

31 marzo 2023 18:30

Convocati Fiorentina per l'Empoli: finalmente Sottil! Torna anche Brekalo, tutti a disposizione

18 febbraio 2023 18:23

I convocati della Fiorentina per gli Hearts: non ci sono Barak e Sottil. Torna Dodò

05 ottobre 2022 14:20

I convocati della Fiorentina per il Twente: c'è Igor. Mancherà solo Zurkowski

23 agosto 2022 23:35

Convocati Fiorentina, out Kokorin e Borja Valero. Iachini chiama anche lo squalificato Bonaventura

24 aprile 2021 22:04

Convocati Fiorentina, non ce la fa Kouame. Prima chiamata per i primavera Munteanu e Bianco

06 marzo 2021 20:18

Convocati Fiorentina, Prandelli convoca tutti per la Roma: ci sono anche Bonaventura e Kouame

02 marzo 2021 22:07

Convocati Fiorentina contro l'Udinese, torna Barrecca assente Kouame

27 febbraio 2021 15:38

Fiorentina una buona e una cattiva notizia dai convocati: c'è Ribery, out Kouamè

21 giugno 2020 21:27

ACF, sono 23 i convocati dal tecnico Iachini per la gara contro l'Atalanta. La lista

07 febbraio 2020 20:15

Fiorentina-Parma: i 24 convocati da mister Montella. Rientra Lirola, out Caceres

02 novembre 2019 15:05

Montella convoca 24 giocatori nella partita con il Genoa. Presente anche Mirallas

26 maggio 2019 13:18

ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli

04 maggio 2019 18:15

Ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Montella contro il Sassuolo. Assente Terracciano

28 aprile 2019 16:11

Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano

19 aprile 2019 14:48

Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani Vlahovic e Montiel…

13 aprile 2019 21:28

Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista

14 marzo 2019 23:39

Muster Pioli, convoca 20 giocatori per la sfida con la Spal. Out Pezzella e Mirallas

16 febbraio 2019 14:03

Convocati: recuperati Milenkovic e Mirallas per Genoa-Fiorentina

28 dicembre 2018 16:20

Boxing Day, i convocati ACF: Torna Sottil, out Eysseric. Pioli chiama 24 calciatori..

25 dicembre 2018 21:13

Convocati ACF, capitan Pezzella stringe i denti. Torna anche Pjaca. Pioli ne chiama 24. La lista

01 dicembre 2018 13:57

I convocati di Pioli per il match di Benevento: tutto confermato ed un'esclusione

21 ottobre 2017 16:11

Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati

19 maggio 2017 16:57

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