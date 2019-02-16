Muster Pioli, convoca 20 giocatori per la sfida con la Spal. Out Pezzella e Mirallas

I calciatori convocati dal Mister Pioli per la partita in programma domani contro la Spal alle 12:30 a Ferrara sono: Lafont e Terracciano in porta, Ceccherini, Laurini, Hugo, Milenkovic, Hancko, Birag...

I calciatori convocati dal Mister Pioli per la partita in programma domani contro la Spal alle 12:30 a Ferrara sono: Lafont e Terracciano in porta, Ceccherini, Laurini, Hugo, Milenkovic, Hancko, Biraghi in difesa, Benassi, Veretout, Dabo, Gerson, Fernandes, Gerson e Norgaard a centrocampo, ,Chiesa, Simeone, Muriel e Graiciar in attacco. Gli assenti per infortunio sono: Kevin Mirallas e German Pezzella.

Fonte: Violachannel